Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları yer almayacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.
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