Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:37
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!
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Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları yer almayacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.


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