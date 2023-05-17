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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu açıkladı

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:25
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Trabzonspor, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas'ın kadroda yer almadığı açıklandı.

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu;


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