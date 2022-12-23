Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de 4 eksik
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Ezgjan Alioski, Arda Güler ve Joao Pedro kamp kadrosunda yer almadı.
Bir süredir sakatlığı bulunan Altay Bayındır ise kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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