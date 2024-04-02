Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e yeni görev!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, 31. haftada İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğuna oturacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:03
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e yeni görev!
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Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri belli oldu.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler de bu hafta görev aldı.

İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Meler oturacak.

Günün diğer maçlarının VAR hakemleri şu şekilde:

Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy

Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu


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