Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e yeni görev!
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, 31. haftada İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğuna oturacak.
Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri belli oldu.
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler de bu hafta görev aldı.
İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Meler oturacak.
Günün diğer maçlarının VAR hakemleri şu şekilde:
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy
Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
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