PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 400 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:45
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası
Abone Ol google-news

PFDK, 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin cezalarını açıkladı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe, 400'er Bin TL para cezası aldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise 39'ar Bin TL para cezası verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise ceza almadı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi HÜSEYİN YÜCEL hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 13.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

3- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın, 20.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması, karar verilmiştir"


trabzonspor haberleri fenerbahçe haberleri PFDK haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den PFDK kararlarına tepki: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Fenerbahçe'den PFDK kararlarına tepki: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı
PFDK'dan Galatasaraylı futbolcuya ceza!

PFDK'dan Galatasaraylı futbolcuya ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 1 Nisan Pazartesi burç yorumları

1 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 1 Nisan Pazartesi burç yorumları
Göndermede bulundu! Ezgi Mola’dan Mansur Yavaş paylaşımı

Göndermede bulundu! Ezgi Mola’dan Mansur Yavaş paylaşımı
Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk
Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!

Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı
Son Dakika… LGS için başvuru süresi uzatıldı!

Son Dakika… LGS için başvuru süresi uzatıldı!
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!

İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!
İbrahim Tatlıses’in seçim şoku: ‘Seçimi kaybettim, evleniyorum!’

İbrahim Tatlıses’in seçim şoku: ‘Seçimi kaybettim, evleniyorum!’