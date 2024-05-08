Trabzonspor, finale adını farklı galibiyetle yazdırdı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 22:33

Güncelleme: 08.05.2024 - 22:33

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, 3-2 kazandığı ilk maçında rövanşında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Taxiarchis Fountas, 73. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 77. dakikada yine Umut Bozok kaydetti.

Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Paul Onuachu, maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Umu Bozok'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, ikinci maçta aldığı farklı galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.

Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.