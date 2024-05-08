Trabzonspor, finale adını farklı galibiyetle yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, 3-2 kazandığı ilk maçında rövanşında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 22:33
Trabzonspor, finale adını farklı galibiyetle yazdırdı
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, 3-2 kazandığı ilk maçında rövanşında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Taxiarchis Fountas, 73. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 77. dakikada yine Umut Bozok kaydetti.

Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Paul Onuachu, maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Umu Bozok'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, ikinci maçta aldığı farklı galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.

Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.


trabzonspor haberleri ziraat türkiye kupası haberleri Fatih Karagümrük haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mayıs ayının en büyüleyici 6 burcu!

Mayıs ayının en büyüleyici 6 burcu!
Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi

Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi
Nebahat Çehre'den korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Nebahat Çehre'den korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!
Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar

Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar
Ricardo Quaresma'dan Fernando Santos itirafı: 'Hasan Arat ile konuştuk...'

Ricardo Quaresma'dan Fernando Santos itirafı: 'Hasan Arat ile konuştuk...'
Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’

Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’
Manavlarda 100 TL, Gümüşhane’de bedava! Hasat yalnızca 20 gün sürüyor...

Manavlarda 100 TL, Gümüşhane’de bedava! Hasat yalnızca 20 gün sürüyor...
Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler