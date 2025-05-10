Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Hollandalı Erwin Blank görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) açıklandı. Papara Park Stadı'nda saat 19.00 başlayacak olan müsabakada VAR görevinde Hollandalı hakem Erwin Blank yer alacak. Karşılaşmanın asistan video yardımcı hakemi (AVAR) ise Anıl Usta.
Süper Lig'de günün diğer maçlarında görev yapacak VAR hakemleri ise şöyle:
16.00 | Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ferenc Karako (Macaristan)
16.00 | İkas Eyüpspor - Kasımpaşa: Fabio Veríssimo (Portekiz)
Etiketler: #var hakemi #galatasaray #trabzonspor #Erwin Blank
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