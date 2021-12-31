Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım
Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'de ismi adaylar arasında gündeme gelen Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Sarı-Lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio ve Alex'in bulunduğu "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın ismi, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.
Video Haberler
- Kadınlar ölmeyecek, yaşayacak!
- Dünyada 2021 böyle geçti
- Aramızdan ayrılan ünlü isimler
- Sporda 2021 böyle geçti
- Türkiye'de 2021 böyleydi
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin
- Akaryakıtta rekor zam!
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Öğretmenler için alan değişikliği takvimi açıklandı
- Merkez'den yeni 'kur' kararı
- Osmangazi, İngilizlerin gündeminde
- Ziraat Katılım, yeni sistemi İslam’a uygun buldu