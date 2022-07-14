Trabzonspor, galibiyetle başladı
Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Vitor Hugo ve 49. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Macaristan ekibi MTK Budapeşte'nin golü ise 38. dakikada Istvan Bognar'dan geldi.
Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında bu kez Slovacko ile 16 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- Ceyhan'a göre durum çok kötü