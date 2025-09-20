Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20.09.2025 09:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor'un 10 puanı bulunuyor.

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK'NİN DURUMU

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nın 9 puanı bulunuyor.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Salih, Folcarelli, Visca, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip Talha, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim.

HİÇ YENİLMEDİ

Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.

Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

SAHASINDA PUAN VERMEDİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2023-2024 sezonunda 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.

DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #trabzonspor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!
Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok! Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle A takım listesinden çıkarıldı. Sözleşmeli futbolcu statüsü devam ediyor ancak transfer dönemine kadar resmi maçlarda oynayamayacak.
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek: Bordo Mavililerde 5 eksik!
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek: Bordo Mavililerde 5 eksik! Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Trabzonspor 5 eksikle Papara Park'ta maça başlayacak. Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim? İşte tüm ayrıntılar...
Ali Koç'tan Trabzonspor maçı açıklaması: 'Çizgiyi geçmiş golümüz verilmedi'
Ali Koç'tan Trabzonspor maçı açıklaması: 'Çizgiyi geçmiş golümüz verilmedi' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulüpteki başkanlık seçimi öncesinde açıklamalarda bulundu.