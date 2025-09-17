Ali Koç'tan Trabzonspor maçı açıklaması: 'Çizgiyi geçmiş golümüz verilmedi'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurulu ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor.

TRT Spor'a konuk olan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

“Verimli bir yaz geçirdik ama seçim çalışmalarına gaz veremedik. 2014 yılında Fenerbahçe'nin stat ismi 10 yıllığına 90 milyon euroya satılmıştı ama o zaman 72 milyon dolara kırdırılmıştı bu gelir ve bir yılda harcanmıştı. Biz onu yapmadık. Geleceğin tohumlarını atarken çok seçim odaklı düşünmedik. Seçimlerde bu olur, çok gördüğümüz bir olay. Saygı duymak gerekir Hakan Bey'in kararına. Kendisi 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin karşısında olmuştur. 3 Temmuz, Fenerbahçe var olduğu müddetçe Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. İnsanların 3 Temmuz'daki duruşu, eylemleri, söylemleri çok önemlidir.”

'KAMENILERDEN EDERSONLARA GELDİK'

"Başkanlık bambaşka bir sorumluluk. Eğitimi yok, görev başında eğitim alıyorsunuz. Denenmişliğin getirdiği bir vakurluk da var. Kimse geldiği zaman yüzde 100 hazır gelmiyor. Diğer adaylar yöneticilik tecrübesi var ama başkanlık tecrübesi bambaşka bir şey. Hiç olmadığı kadar tecrübeliyiz. Onların yöneticilikleri döneminde edindikleri futbol tecrübesi ile bugün arasında çok fark var. En büyük fark da işin ekonomisi. Eskiden 300 500 bin dolar konuşulurken şimdi bambaşka rakamlar konuşuluyor. Hiç olmadığı kadar tecrübeliyiz. Hiç olmadığı kadar imkanlarımızda güçlenme oldu. Kamenilerden Edersonlara geldik. Bir sol beki limitlerden ötürü alamazken bugün Asensiolara geldik. Doğru yoldayız."

'HAZİRANDA SEÇİM YAPMAMAMIZIN SEBEBİ...'

"Kısa vadede mali bağımsızlık, orta ve uzun vadede sadece Fenerbahçe değil, tüm kulüpler kendi gelirleriyle kendilerini çevirmek durumunda. Bizim haziranda seçim yapmamamızın sebebi, birisi sezon planlaması, diğeri Bankalar Birliği sürecini bitirmekti. Biz olalım olmayalım, bizim dizayn ettiğimiz şekilde çıkabiliyoruz anlaşmadan. Biz kazanamazsak da seçimi şahsi desteğim tabii ki devam etmez ama sponsorluk desteklerimiz devam eder. Avrupa'da batmaya en yakın kulüp diye UEFA bizim ismimizi zikrediyordu. Son iki senede 4 milyar TL faiz ve anapara ödedik."

'YUSUF AKÇİÇEK'İN SATIŞI TRANSFER LİMİTİMİZİ AÇTI'

"Yusuf Akçiçek'in satışı çok çok önemlidir çünkü transfer limitimiz açıldı. Bu yaşta Suudi Arabistan'a gitmesini istemezdim. Hatta gitmesini hiç istemezdim. Akademiden her sene 3-4 tane Yusuf modeli geliştirmemiz gerekir. 'Fenerbahçe'nin altyapısından A takıma çıkamazsın' algısını 'Fenerbahçe'nin altyapısından yurt dışına transfer olabilirsin' noktasına getirdik."

'ÇİZGİYİ GEÇMİŞ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ'

"Bu seçim bence gereksiz bir seçimdi. Camiamızın sesine kulak verdik. Biz şampiyon olamadık, başka ne yanlış yaptık? Yüz kızartıcı bir şey mi yaptık? Bahis, karaborsa ile mi anıldık. Bizim dönemimizde de en az iki şampiyonluğumuz çalındı. Edin Dzeko'nun lafı çok önemlidir. '102 puan alsak da biz şampiyon olamazdık' dedi. Biz Ersun Yanal ile 2 puan gerideydik 22. haftada. Sonra 21 puanını 14'ünü kaybettik. Trabzonspor maçında golün iptal edildi, peki… Bizim buz gibi çizgiyi geçmiş golümüz verilmedi. Ona niye hiçbir şey demiyorsunuz?"

'ŞAMPİYON YAPACAK KADRO BURADA'

"Bizim 1.5 önceliğimiz var, 2 demiyorum. 1 şampiyonluk ama uzun vadede ondan daha önemlisi camianın birlik beraberliği. Fenerbahçe bir bütün olunca hakkını kimse yiyemez, hakkını korur Fenerbahçe. Bizi dışarıdan yıkamadılar, içeriden yıkmak üzereler. Tribünlere kadar yansıyan bir şeyle karşı karşıyayız. Herkes istiyor ki futbolcular her şeyini versin, aidiyet duygusu, savaşsın, ölsünler Fenerbahçe için. En-Nesyri, bir sezonda penaltısız 30 gol attı. Gol atıyor ama yuhalanıyor. Ben o adamı nasıl motive edeceğim. Dzeko ve Tadic son maçlarına gelmediler, bırak oynamayı. Fenerbahçe ile kötü anılarla ayrılmak istemedi. Bir stoperimiz ikinci yarıya çıkmak istemedi tepkilerden. Şampiyonluk için en büyük transfer, camiamızın bir ve bütün olması. Şampiyon yapacak kadro burada. Bu kadroyla herkes şampiyonluk sözü verir. Şampiyonluk sözü verilmeyle şampiyon olunuyor mu?"

'FENERBAHÇE, BAHSE KARŞI MÜCADELE EDİYOR'

"Fenerbahçe, bahse karşı mücadele ediyor. TFF, '1-3 yıl hak mahrumiyeti' vereceğini söylüyor. Bu hak mahrumiyetleri PFDK'dan aldığın mahrumiyetlere benzemez. Sadettin Bey başvurmuş ama bana göre çok geç başvurmuş. Yola çıkmadan başvurmalıydı diye düşünüyorum."

HAKEM AÇIKLAMASI

"Bir tane hakem casinoda fotoğraflandığı için savunması isteniyor, o da savunma vermeden emekli oluyor. Biz hakemlik camiasından ayrıldığını düşünüyorduk ama VAR direktör yardımcısı olmuş. Beni yeni vakıf oldum."

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI FİTİLİ ATEŞLEDİ'

"Trabzonspor maçından sonra hadsiz büyükşehir belediye başkanının şuursuzca yaptığı açıklama fitili ateşledi. Kendisinin avukatlık ortağının FETÖ bağlantısını konuşmakta fayda var. Fenerbahçe biraz belini toparladı ve tekrar mı 3 Temmuz hortluyor? Bu kabul edilemez bir şey. Sen cumhurbaşkanımızın yanında mısın, terör örgütünün yanında mısın?"

'MOURINHO AYRILI BENİM İÇİN DE ZORDU'

"Jose Mourinho'yu transfer ederken, 'Sen bizi ikinci senede şampiyon yapabilirsin ama birinci senede olmamamız için bir neden yok' dedim. Bu ayrılık benim için de zordu. Çünkü adam ailemizden biri gibiydi. Türkiye'de şampiyon olacaksan dominant oyun oynaman lazım. Mourinho ile yolları ayırma sebebimiz Benfica maçı ya da basın toplantısında söyledikleri değil. İlk 5 maçta tünelin sonunda şampiyonluk ışığının azaldığını gördüğümüz için böyle bir karar aldık."

“GÜNEY AMERİKA'DAN BİR TRANSFER GERÇEKLEŞECEK”

"Jose Mourinho'nun profesyonelliğiyle, yaptığı işlerle söyleyecek hiçbir şey yok. Mourinho'nun bir numaralı arzusu Skriniar'dı. Duran ve Brown'ı onun desteği ve arzusu sayesinde aldık. Hoca 'Benim kaptanım Skriniar ve kaptan kampın başında takımda olmalı' dedi. Ama kapıyı 20 milyon Euro'dan açtılar, biz 6 milyon Euro'ya aldık. Ağustosa bıraksaydık bonservissiz de alabilirdi. Kerem Aktürkoğlu özel nedenlerden Türkiye'ye dönmek istiyordu. Kerem Aktürkoğlu'nu Mourinho da dahil hepimiz istiyorduk. Neden? Çünkü winner ve istikrarlı. Üstüne koya koya devam ediyor. James Ward Prowse listemizdeydi. Edson olunca Mourinho onu daha çok istedi. Shakhtar'daki Kevin'i çok istedik oynatmasınlar diye. 20-25 milyona bitirebilirdik ama 40 milyon Euro'ya Fulham'a gitti. 1-2 tane daha var söylemeyeceğim; genç, şu an yıldız ama ileride süper yıldız olabilecek. Niye söylemeyeceğim? Çünkü devre arası için hala uğraşıyoruz. Ne için yola çıktıysak yüzde 90'ını yaptık. 8 numara için daha yola çıkmamıştık, 8'i beklettik çünkü birden fazla pozisyon oynayan oyuncularımız çok olduğu için 8'i bir şekilde telafi edebileceğimizi düşündük. Son gün Güney Amerika'dan bir hamlemiz oldu, gerçekleşmedi İnşallah devre arasında o isim gerçekleşecek. O isim de büyük futbolcu olma yolunda hızla ilerleyen bir oyuncu.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

"İki eski futbolcu, mevcut hoca ve duayen birisi bana telefon ettiler. Dediler ki 'Hakan Çalhanoğlu müsait ve sizin de ihtiyacınız olduğu bir profil'. Ben de, 'Hakan Galatasaraylı neden Fenerbahçe'ye gelsin' dedim. Bana Hakan'ın Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söyledi. Ben de sordum, 'Sen Galatasaraylısın gelmek istiyor musun Fenerbahçe'ye' dedim. Kabul etti, menajerinin numarasını verdi. Hakan Çalhanoğlu'na, 'Başka bir şeyler söyledin mi yoksa benim açıklama yapmam lazım' dedim. O da yapmadığını söyledi ben de açıklama yapmadım. Ben transferin olacağına inanmıyordum."

'BİZ UĞURCAN'I BU ŞARTLARDA ALSAYDIK MAHVOLMUŞTUK'

"Biz Uğurcan'ı bu şartlarda alsaydık mahvolmuştuk. Donnarruma'ya 35 milyon Euro verildiği bir yerde bu rakamlar dikkat çeken rakamlar. Galatasaray'ın transferleri hakkında konuşmak benim haddim değil ama işin medya tarafını konuşuyorum ben."