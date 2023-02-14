Trabzonspor, Gaziantep FK'den Lazar Markovic'i kiraladı

Trabzonspor, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'den Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:39
Trabzonspor, Gaziantep FK'den Lazar Markovic'i kiraladı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'nin Sırp futbolcusu Lazar Markovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek.

Trabzonspor, TFF'nin deprem nedeniyle sağladığı ek transfer imkanını kullanarak Gaziantep FK'dan Lazar Markovic ile prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu Markovic bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.




Kahramanmaraş depremi gaziantep fk Lazar Markovic trabzonspor

İlgili Haberler

Bursaspor, EuroCup’ta sezonu siyah formayla tamamlayacak

Bursaspor, EuroCup’ta sezonu siyah formayla tamamlayacak
Adana Demirspor ve Fiorentina depremzedeler için temsili karşılaşma organize edecek

Adana Demirspor ve Fiorentina depremzedeler için temsili karşılaşma organize edecek
Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan: Joao Figueiredo, Başakşehir ile anlaşmaya yakın

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan: Joao Figueiredo, Başakşehir ile anlaşmaya yakın

En Çok Okunan Haberler