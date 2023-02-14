Trabzonspor, Gaziantep FK'den Lazar Markovic'i kiraladı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:39

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:39

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'nin Sırp futbolcusu Lazar Markovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek.

Trabzonspor, TFF'nin deprem nedeniyle sağladığı ek transfer imkanını kullanarak Gaziantep FK'dan Lazar Markovic ile prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu Markovic bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.







