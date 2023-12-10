Trabzonspor, Gaziantep'i 3 golle geçti! Gaziantep FK 1-3 Trabzonspor

Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:08

Güncelleme: 10.12.2023 - 20:57

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet ile 59. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Gaziantep FK'nın tek golü 80. dakikada Denis Dragus'tan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir hafta aranın ardından kazandı ve 26 puana yükseldi. Gaziantep FK, 15 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 1-3 Trabzonspor

90' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Trezeguet giren oyuncu Taxiarchis Fountas.

88' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Visca ve Berat giren oyuncular Dimitrios Kourbelis ve Enis Bardhi.

87' Trabzonspor'da Enis Desten hakeme itirazdan sarı kart gördü.

80' GOL | Ceza sahasının sol tarafından kullanılan köşe vuruşunda Dragus kalecinin sağına doğru vurdu ve topu ağlara gönderdi.

79' Mendy, Dragus'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' GOL | Sağ kanatta topla gelen Visca'nın ortasında Enis Destan kafayı vurdu kaleci Nita topu çıkardı. Devamında Trezeguet topu boş ağlara gönderdi.

74' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Onuachu giren oyuncu Enis Destan.

66' Gaziantep'de iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Oğulcan ve Maxim giren oyuncular Iİker Karakaş ve Brayan Riascos.

63' Gaziantep gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim topla buluştu ve şutunu çekti. Uğurcan topu kurtardı ardından direğe de çarpan top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

60' GOL | Sol kanattan topla buluşan Bakasetas sağ kanattan bindiren Trezeguet ile topu buluşturdu. Trezeguet tekrardan topu Bakasetas'a aktardı. Ceza alanının sol tarafında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşu ağlara gitti.

59' Gaziantep'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Janio Bikel giren oyuncu Marko Jevtovic.

56' Trabzonspor yine etkili geldi. Sol kanatta topu kazanan Visca savunma arkasına koşan Onuachu'yu topla buluşturdu. Onuachu'nun şutunda top üstten auta çıktı.

51' Gaziantep sağ kanattan etkili geldi ancak Mustafa'nın çevirdiği topta Denswill'e çarpan top kornere çıktı.

50' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet ortasında topu Onuachu ile buluşturdu. Onuachu'nun vuruşunda kaleci Nita topun kontrolünü sağladı.

48' GOL | Sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ortasında topa vuran Onuachu'nun topunu Papy Djilobodji çizgiden çıkardı. Devamında topu önünde bulan Trezeguet topu ağlara gönderdi.

41' Gaziantep etkili geldi. Sağ kanatta kazandığı topla gelen Maxim pasında topu Dragus'u buluşturdu. Dragus'un sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

40' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Ön alan baskısıyla topu kazanan Trezeguet'in ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

36' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Visca pasında topu Trezeguet ile buluşturdu. Trezeguet'in vuruşunda kaleci Nita topu kornere çeldi.

35' Gaziantep sağ kanattan çok etkili geldi ancak Markovic'in ortasına gelişine vurmak isteyen Oğulcan'ın şutu farklı şekilde auta çıktı.

32' Trabzonspor sağ kanattan çok etkili geldi. Visca'nın ortasında kafayı vuran Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita topu çıkarmayı başardı.

26' Trabzonspor sol kanattan yine Trezeguet'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak kaleci Florin Nita araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

20' Gaziantep kontra atakla etkili geldi ancak Maxim pasını veremeden Mendy araya girdi ve topu kazandı.

15' Gaziantep'de, Ogün Özçiçek, Abdülkadir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Gaziantep sol kanattan etkili geldi ancak Morais'in ortasında Larsen topu taca yolladı.

8' Trabzonspor yine ön alan baskısıyla topu kazandı ancak bu kez de Bakastes savunma arkasında sarkan Trezeguet'i topla buluşturamadı.

6' Gaziantep FK sağ kanattan kazanılan topla gelmek istedi ancak Oğulcan'ın pası doğrudan kaleci Uğurcan'da kaldı.

3' Trabzonspor sağ kanattan geldi ancak topla buluşan Bakasetas'ın pası doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.