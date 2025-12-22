Trabzonspor, Gençlerbirliği engeline takıldı: Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 4-3'lük skorla kazandı.

Gençlerbirliği, mücadelenin 5. dakikasında Dimitrios Goutas'ın golüyle öne geçti. 31. dakikada Franco Tongya farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip, 45+2. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 50. dakikada Felipe Augusto bir kez daha sahneye çıkarak eşitliği sağladı. Ancak Gençlerbirliği, bu gole 52. dakikada Oğulcan Ülgün ile karşılık verdi. 58. dakikada Sekou Koita'nın golüyle fark yeniden ikiye çıktı. 67. dakikada Ernest Muçi penaltıdan skoru 4-3'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOLÜ VAR SONRASI İPTAL EDİLDİ

Gençlerbirliği'nin Göktan'la sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Metehan'ın kafayla arkaya çevirdiği topa kale ağzında bomboş kalan Tongya sağ ayağıyla gelişine dokundu ve yakın mesafeden ağları havalandırdı, hakemler santrayı işaret etti ancak pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleşti.

Yapılan VAR incelemesinde Metehan ön direkte kafayı vurduğu sırada Tongya'nın kale alanı içinde ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve hakem golü iptal ederek Trabzonspor lehine endirekt serbest vuruşu işaret etti.

TRABZONSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Öte yandan Gençlerbirliği ile ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Metin Diyadin, yeni takımındaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.

SÜPER LİG'DE 14 YIL SONRA BİR İLK

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ile birlikte 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında 5 kafa golüne tanıklık ettik.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 35 puanda kaldı. Gençlerbirliği, puanını 18'e yükseltti.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Samsunspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan.

Karşılaşmadan önemli anlar | Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor

90' Gençlerbirliği'nde Koita'nın yerine Dilhan Demir oyunda dahil edildi.

90' Gençlerbirliği'nde Metehan oyundan çıkarken Samed dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

84' Gençlerbirliği'nde Göktan oyundan çıktı, Abdurrahim oyuna dahil oldu.

83' Trabzonspor'da Olaigbe'nin ceza sahası dışı sol içinden sağ ayağıyla sert vuruşunda yakın direğe giden topu kaleci Velho kurtardı.

77' Gençlerbirliği'nde çalımlarla ceza sahasına giren Koita, ceza sahasında pasını boşta olan Göktan'a çıkardı, Göktan'ın tekte vuruşunda top, üstten dışarıya çıktı.

75' GOL İPTAL | VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.

72' GOL | Gençlerbirliği, Tongya'nın attığı gol ile farkı ikiye çıkardı.

71' SARI KART | Trabzonspor'da Pina sarı kart gördü.

67' GOL | Muçi'nin penaltıdan attığı gol ile fark yeniden bire indi.

66' PENALTI | Trabzonspor'da sağ kanat son çizgide Thalisson'un müdahalesi ile Zubkov yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

65' Trabzonspor'da Sikan ile Arif oyundan çıkarken Cihan ve Olaigbe dahil oldu.

61' Gençlerbirliği üst üste geliyor. Ev sahibinde bu sefer de Göktan'ın ceza yayından vuruşu üstten dışarıya çıktı.

60' Gençlerbirliği'nde kaleci Onana'yı önde gören Koita'nın uzaklardan vuruşu sağ direğin hemen yanından dışarı çıktı.

58' Ev sahibinin Göktan ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Koita, topu kafayla ağlara gönderdi.

58' GOL | Koita'nın attığı gol ile ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı.

52' Gençlerbirliği yeniden önde! Ev sahibinde sol kanattan gelişen atakta Metehan'ın son çizgiden ceza sahasına ortasında Oğulcan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Gençlerbirliği tekrardan öne geçiyor!

52' GOL | Oğulcan'ın golü ile Gençlerbirliği yeniden öne geçti.

50' Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Muçi'nin sol ayağıyla açtığı ortaya Augusto kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Trabzonspor maça dengeyi getirdi.

50' GOL | Augusto'nun golü ile Trabzonspor beraberliği yakaladı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Trabzonspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Pina'nın ortasını ceza alanında Felipe Augusto, kafa vuruşuyla tamamladı. Trabzonspor, devre bitmeden golü buldu.

45' GOL | Augusto'nun golü ile fark bire indi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

45' SARI KART | Trabzonspor'da Danylo Sikan hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

40' Trabzonspor'da sakatlanan Savic'in yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

31' Ev sahibinde Oğulcan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği topta Tongya, boş kaleye topu tamamladı. Gençlerbirliği, Trabzonspor'a karşı 2 farkla üstün durumda.

31' GOL | Tongya'nın attığı gol ile fark ikiye çıktı.

23' Gençlerbirliği etkili geldi. Ev sahibi ekipte Metehan'ın ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşu, kaleci Onana kurtardı.

16' Trabzonspor'da sağ kanattan gelişen hücumda Augusto, savunmayı çalımla saf dışı bırakmayı denedi, ancak Gençlerbirliği savunması kademede başarılı oldu.

12 'Trabzonspor'da Zubkov'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu kaleci Velho, yumrukla uzaklaştırdı.

11 'Trabzonspor'da ceza sahası son çizgisinden içeri girmek isteyen Arif'i savunma engelledi. Trabzonspor, korner kullanacak.

7' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Metehan sarı kart gördü.

5' Gençlerbirliği'nde sol kanattan kullanılan korner vuruşunda penaltı noktasında yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

5' GOL | Goutas'ın attığı gol ile Ankara ekibi öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.