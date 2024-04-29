Trabzonspor geri döndü

2-0 geriye düştü, Onuachu’nun 3 golüyle G.Antep FK’yı 4-2 yendi

Kemal Güner
Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00
Trabzonspor geri döndü
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Trabzonspor, cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Gaziantep FK’yi 2-0 geriye düşmesine karşın Onuachu (3) ve Bardhi’nin golleriyle 4-2 yendi. 3 gol atan Onuachu, Sörloth’tan beri Bordo-Mavililerde bir Süper Lig maçında ‘hattrick’ yapan ilk oyuncu oldu.


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