Trabzonspor geri döndü
2-0 geriye düştü, Onuachu’nun 3 golüyle G.Antep FK’yı 4-2 yendi
Trabzonspor, cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Gaziantep FK’yi 2-0 geriye düşmesine karşın Onuachu (3) ve Bardhi’nin golleriyle 4-2 yendi. 3 gol atan Onuachu, Sörloth’tan beri Bordo-Mavililerde bir Süper Lig maçında ‘hattrick’ yapan ilk oyuncu oldu.
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