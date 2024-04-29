Trabzonspor geri döndü

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

Trabzonspor, cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Gaziantep FK’yi 2-0 geriye düşmesine karşın Onuachu (3) ve Bardhi’nin golleriyle 4-2 yendi. 3 gol atan Onuachu, Sörloth’tan beri Bordo-Mavililerde bir Süper Lig maçında ‘hattrick’ yapan ilk oyuncu oldu.