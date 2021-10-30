Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u yendi
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Lider Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasındaki Karadeniz derbisinde konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Fırtına, ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı. Konuk ekip, 22. dakikada Djokovic’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo-Mavililer, 43’te Djaniny’nin penaltı golüyle 1-1’i yakaladı. Abdullah Avcı, maça yedek başlayan Nwakaeme’yi 46’da, Bakasetas’ı 65’te oyuna aldı. Bu hamle sonucunu verdi, Trabzonspor 73’te Nwakaeme ile 2-1 öne geçti. Rize ataklarında kaleci Uğurcan kritik üç kurtarış yaptı. Trabzonspor’da sarı kart görüp cezalı duruma düşen Edgar, haftaya Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
GERVINHO SEZONU KAPATTI!
Bordo-Mavililerde, 13. dakikada sakatlanan Gervinho’nun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Tecrübeli oyuncu sezonu kapattı. Trabzonlu taraftarlar, Türk bayrakları ve tezahüratlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu statta yaşadı.
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