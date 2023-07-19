Trabzonspor Göktan Gürpüz'ü açıkladı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu için Borussia Dortmund'a bonservis bedeli ödenmeyeceği ancak sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği açıklandı.
Oyuncuya ise 3+2 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya ilk sezon için 7 milyon TL, ikinci sezon için 8.8 milyon TL, üçüncü sezon için 11 milyon TL ödeceği açıklandı.
2 yıllık opsiyonun kullanılması halinde ise oyuncuya ilk yıl 14 milyon TL, ikinci yıl ise 17 milyon TL ödeneceği açıklandı.
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