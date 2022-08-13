Trabzonspor, Hatay’ı Abdülkadir’in uzaktan attığı golle yendi
Trabzonspor, Süper Lig’in 2. haftasında konuk ettiği Hatayspor’u Abdülkadir’in attığı golle 1-0 yendi.
Trabzonsporlu Visca, ilk yarının sonlarında Falette ile girdiği ikili mücadelenin ardından sol kolunun üzerine ters biçimde düştü.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Visca’nın sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Visca’nın 2 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
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