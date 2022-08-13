Trabzonspor, Hatay’ı Abdülkadir’in uzaktan attığı golle yendi

Trabzonspor, Süper Lig’in 2. haftasında konuk ettiği Hatayspor’u Abdülkadir’in attığı golle 1-0 yendi.

Hayri Güner
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 04:00
Trabzonspor, Hatay’ı Abdülkadir’in uzaktan attığı golle yendi
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Trabzonsporlu Visca, ilk yarının sonlarında Falette ile girdiği ikili mücadelenin ardından sol kolunun üzerine ters biçimde düştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Visca’nın sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Visca’nın 2 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.


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