Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında da galip!
Macaristan'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Sırp temsilcisi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 mağlup etti.
Macaristan'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Sırp temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaştı.
Mücadeleyi bordo mavili takım, 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 79. dakikada Enis Destan attı.
Trabzonspor bu sonuçla Macaristan'da oynadığı ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri daha önce de Szeged'i 2-1 mağlup etmişti.
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