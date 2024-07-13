Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında da galip!

Macaristan'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Sırp temsilcisi Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 21:26
Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında da galip!
Abone Ol google-news

Macaristan'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Sırp temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaştı.

Mücadeleyi bordo mavili takım, 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 79. dakikada Enis Destan attı.

Trabzonspor bu sonuçla Macaristan'da oynadığı ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri daha önce de Szeged'i 2-1 mağlup etmişti.


Macaristan haberleri trabzonspor haberleri Zeleznicar Pancevo haberleri hazırlık haberleri hazırlık maçı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler