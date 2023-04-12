Rudi Garcia kimdir, kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Rudi Garcia, Al Nassr takımından ayrılacağı haberiyle gündem oldu. Peki, Rudi Garcia kimdir, kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberde takımın aldığı kötü sonuçlardan Garcia'nın sorumlu tutulmasının ve Fransız teknik adamın soyunma odasında ilişkilerinin kötü olmasının bu kararda etkili olduğu ifade edildi. Rudi Garcia'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
RUDİ GARCİA KİMDİR?
Rudi Garcia, 20 Şubat 1964'te Fransa'da doğdu. Garcia, Corbeil-Essonnes, St. Etienne, Dijon ve Le Mans takımlarını çalıştırdı. 2008 yılında Lille'in başına geçtiğindeyse; ilk sezonunda Garcia'lı Lille, sürpriz bir şekilde Ligue 1'i 5. bitirirken, üçüncü sezonunda ise Garcia, Lille takımına Ligue 1 ve Coupe de France şampiyonluğu yaşattı. Garcia, Lille takımına ilk kez çifte kupa sevinci yaşattı ve böylece ülkesinde yılın en iyi teknik direktörü seçildi.
RUDİ GARCİA'NIN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
1970-1979 Corbeil-Essonnes
1979-1982 Viry-Châtillon
Profesyonel kariyeri
1983-1988 Lille64
1988-1991 Caen57
1991-1992 Martigues
Teknik direktörlük kariyeri
1994-1998 Corbeil-Essonnes
2001-2002 Saint-Etienne
2002-2007 Dijon
2007-2008 Le Mans
2008-2013 Lille
2013-2016 Roma
2016-2019 Marsilya
2019-2021 Lyon
2022 En-Nasr
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