Rudi Garcia kimdir, kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 18:15

Güncelleme: 12.04.2023 - 18:16

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberde takımın aldığı kötü sonuçlardan Garcia'nın sorumlu tutulmasının ve Fransız teknik adamın soyunma odasında ilişkilerinin kötü olmasının bu kararda etkili olduğu ifade edildi. Rudi Garcia'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

RUDİ GARCİA KİMDİR?

Rudi Garcia, 20 Şubat 1964'te Fransa'da doğdu. Garcia, Corbeil-Essonnes, St. Etienne, Dijon ve Le Mans takımlarını çalıştırdı. 2008 yılında Lille'in başına geçtiğindeyse; ilk sezonunda Garcia'lı Lille, sürpriz bir şekilde Ligue 1'i 5. bitirirken, üçüncü sezonunda ise Garcia, Lille takımına Ligue 1 ve Coupe de France şampiyonluğu yaşattı. Garcia, Lille takımına ilk kez çifte kupa sevinci yaşattı ve böylece ülkesinde yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

RUDİ GARCİA'NIN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1970-1979 Corbeil-Essonnes

1979-1982 Viry-Châtillon

Profesyonel kariyeri

1983-1988 Lille64

1988-1991 Caen57

1991-1992 Martigues

Teknik direktörlük kariyeri

1994-1998 Corbeil-Essonnes

2001-2002 Saint-Etienne

2002-2007 Dijon

2007-2008 Le Mans

2008-2013 Lille

2013-2016 Roma

2016-2019 Marsilya

2019-2021 Lyon

2022 En-Nasr