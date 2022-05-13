Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasındaki görüşmede beklenmedik sonuç

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:08

Trabzonspor, sergilediği müthiş performansla şampiyonlukta başrolü oynayan Anthony Nwakaeme'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek için harekete geçmişti. Bordo-mavili kulüp ile Nijeryalı yıldız arasında geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha gerçekleşti.

61 Saat'te yer alan habere göre daha önce Trabzonspor Kulübü’nün bonus ve imza parasıyla birlikte verdiği 3 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyen Nwakaeme ile karşılıklı açıklamaların ardından yeniden masaya oturuldu.

Oyuncuya 2 yıllık sözleşme, 1,5 milyon Euro net maaş, 500 bin Euro bonus ve 500 bin Euro imza parası öneren Trabzonspor'a Nwakaeme cephesi olumsuz yanıt verdi.

Bordo-mavili kulüpten 3 yıl ve 3 milyon Euro talep ettiğini yönetime ileten Nijeryalı yıldızla bir daha görüşme yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

"TRABZONSPOR'DAN AYRILIŞIM ANCAK KULÜP BENİ İSTEMEZSE GERÇEKLEŞİR"

Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan 33 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ile oynanan kupa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Benim geleceğim Trabzonspor'da" diyen yıldız futbolcu, "Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir" ifadeleriyle bordo mavili taraftarların yüreğine su serpmişti.