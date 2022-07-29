Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya

29 Temmuz 2022 Cuma, 07:00

İki kulübün 39 yıllık çok ilginç bir öyküsü var. Yıl 1967... Birinci ligden düşürülen Şekerspor, idare mahkemesine açtığı davayı kazanır ve 1967-68 sezonunda birinci ligde oynama hakkı elde eder. Bu karar, ikinci lig beyaz grupta Şekerspor’a ayrılan yeri boş bırakmıştır.

Süleyman Demirel’in isteğine zamanın federasyon başkanı Orhan Şeref Apak daha fazla direnemez ve Sivasspor 1967-68 sezonunda Türkiye ikinci ligi (şimdiki 1. Lig) beyaz grupta yerini alır. 16 yıl 2. Lig’de mücadele eden Sivasspor, 1983’te amatör kümeye düşer. 1983-84 sezonunda amatör küme şampiyonu olur. Sivas’ı temsilen Türkiye Şampiyonası’na katılır. Sonrası Süper Lig’e çıkış öyküsüdür.

"YENİ TAKIMA GEREK YOK"

“Kendini Yaratan Adam Özkan Sümer” kitabındaki bu ayrıntı aslında Anadolu futbolunun nasıl büyüdüğünün de anlatımıdır. “Ömer Uzun, minik takımından başlayarak bütün yaş gruplarında çalıştırdığı Trabzonspor Amatör takımı ile 1983-1984 sezonunda Trabzon şampiyonu olur. Ardından Türkiye Şampiyonası’na katılır. Trabzonspor amatör takımı, bir süre sonra Trabzonspor A takımında yer alan oyuncularla doludur: Lemi, Hami, B.Hamdi, K. Hamdi, Selami, Prof Dr. Ergun Demirsoy, Turgut, Birol, Hayrettin, Metin, bu isimlerden bazılarıdır. Grupta Sivas, Tokat, Hopa ve Trabzon amatör takımları profesyonel lige çıkmak için kıyasıya bir mücadele verir. Ömer Uzun yönetimindeki Trabzon amatör takımı, rakiplerini saf dışı ederek şampiyon olur. O yıllarda yöneticiler teknik adamın işine pek karışmaz. Hoca ne derse o olurdu. Trabzonspor’un başındaki Özkan Sümer de “Trabzonspor’un 1. Lig’de takımı var. Yeni bir profesyonel takıma gerek yok. Sivas önemli bir il. Anadolu coğrafyasının ortasında bir boşluk duruyor. Türk futboluna kazandırmamız gerek. İkinci olan Sivasspor çıksın’ der. Trabzonspor amatör takımının geri çekilmesi kararını verir. Sivasspor 2. Lig’e (şimdiki 1. Lig) çıkar. Özkan Sümer’in bu kararına karşı çıkan ve tepki gösteren hiç kimse olmaz.”