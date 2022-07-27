Eski Trabzonsporlu futbolcu Ibrahim Yattara, Ortaköyspor'a transfer oldu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:44

Eski Trabzonsporlu yıldız futbolcu Yattara'nın yeni adresi Ortaköyspor oldu.

Kulüp başkanı Hüseyin Uçar, yaptığı açıklamada Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi.

Yattara'nın sadece takıma ve lige değil tüm Muğla'ya renk katacağına inandıklarını aktaran Uçar, "Yattara'nın da katkılarıyla inşallah bu yıl şampiyon olacağız. Bu yıl özellikle iç sahada tribünlerimizin dolacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kulüp yöneticilerinin paylaştığı videoda Yattara, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Yattara. Bekle Muğla. Ortaköyspor'a, futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor'u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi. İşte bu. Beklemede kal."