Trabzonspor, Jason Denayer'i istiyor
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Jason Denayer ile görüşmelere başladı. İmza parası ve maaş konusunda anlaşmaya varıldığı anda Denayer'e imza attırılacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper bölgesine yapacağı takviye için görüşmelerini sürdürürken, Jason Denayer ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Sporx'in haberine göre, son olarak Lyon'da oynayan ve sözleşmesi bittiği için bonservisini eline alan 27 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, Trabzonspor ile masaya oturdu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da transferine onay verdiği Denayer için görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği ortaya çıktı.
Jason Denayer ile imza parası ve maaş konusunu sonuca bağlamak isteyen Trabzonspor, sağlık raporlarında da bir sorun çıkmaması halinde, Belçikalı isme imza attıracak.
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