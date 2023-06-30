Trabzonspor'un yeni transferlerinden ilk açıklama!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kadrosuna katmak için kente getirdiği Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:32
Trabzonspor'un yeni transferlerinden ilk açıklama!
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Trabzon şehrine geldi.

"FUTBOL OYNAMAYA GELDİM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Orsic, "Sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Nenad Bjelica ile daha önce çalışmıştık. Trabzonspor'a katılmamda katkısı var. Şehirle ilgili çok düşünmedim, ben buraya futbol oynamaya geldim" dedi.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Joaquin Fernandez ise "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum, bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Süreç çok hızlı gelişti, hocamızla ve daha önce burada oynamış isimlerle konuştum. Kutlamaları gördüm, tekrar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.


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