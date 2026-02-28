Trabzonspor, K.Gümrük’ü Nwaiwu (2) ve Onuachu’nun kafa golleriyle 3-1 yendi: 'Kafa'dan 3 puan

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü Nwaiwu (2) ve Onuachu’nun kafa golleriyle 3-1 yendi. 20. dakikada Trabzonspor, ilk şutunda golü buldu.
Ozan’ın ortasını Onuachu, kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 21. dakikada F.Karagümrük’te sakatlanan Biraschi’nin yerine Anıl girdi. 28. dakikada Savic’le kaleci Onana’nın anlaşmazlığını değerlendiren Verde, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 47. dakikada Ozan’ın arkaya aşırttığı topu Nwaiwu, kafayla ağlara gönderdi: 2-1. 50. dakikada sahnede yine Nwaiwu vardı. Onuachu’nun asistinde Nijeryalı, kafayla fileleri havalandırdı: 3-1.