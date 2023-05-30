Trabzonspor Karadeniz derbisini kazandı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:25

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:25

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk oldu.

Giresun Ataturk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-2 kazanmayı başardı ve sahasında üst üste ikinci kez galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren isimler 30 ve 59. dakikalarda Umut Bozok, 34. dakikada Enis Bardhi ve 72. dakikada Bakasetas penaltıdan kaydetti. Giresunspor'un golleri ise 74. dakikada Faruk Can Genç ile 80. dakikada Bajic'ten geldi. Maçta attığı iki golün yanı sıra Bardhi'nin golünün asistini de yapan Umut Bozok maçın adamı oldu.

Bordo mavili takım galibiyete hasret geçirdiği dönemin ardından kendi sahasında üst üste ikinci kez kazanarak moral buldu. Düşme hattındaki Giresunspor ise aldığı mağlubiyetle ligde kalma umutlarını son 2 haftaya bıraktı.

Trabzonspor 54 puana yükselerek haftayı 6. sırada kapatırken Giresunspor ise 34 puanda kaldı ve ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un 4 puan önünde, 15. sıradaki İstanbulspor'un ise 1 puan gerisinde 16. sırada kalarak haftayı kapattı.

Bir sonraki hafta ise Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ederken Giresunspor ise ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.