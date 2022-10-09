Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao İstanbul'dan dert yandı: 'Plajı yok, trafiği çok'

İstanbul ile Rio arasındaki farkları değerlendiren Arao, "İstanbul, Rio'dan çok farklı. Burası kumsal olan bir şehir değil, plajları yok. Burada çok ama çok trafik var. Yapacağınız her şey çok uzakta. Ancak her şeyin en iyisine sahip olan bir yer. İyi restoranlar, okullar var ve ailenizle gezmek için çok fazla yer var. Bu yüzden İstanbul muhteşem bir şehir. Asya ve Akdeniz mutfağı harika" sözlerini sarf etti.