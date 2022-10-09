Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao İstanbul'dan dert yandı: 'Plajı yok, trafiği çok'
Brezilya basınına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul'daki günlerini ve yaşamını anlattı. Brezilyalı oyuncu, "İstanbul'a çabuk adapte oldum. Benim için farklı bir başlangıç oldu. Uzun yıllar neredeyse 8 yıl Rio'da yaşadım. Ancak değişimler her zaman yaşanıyor. Bu seferki değişim olumlu oldu" dedi.
İstanbul ile Rio arasındaki farkları değerlendiren Arao, "İstanbul, Rio'dan çok farklı. Burası kumsal olan bir şehir değil, plajları yok. Burada çok ama çok trafik var. Yapacağınız her şey çok uzakta. Ancak her şeyin en iyisine sahip olan bir yer. İyi restoranlar, okullar var ve ailenizle gezmek için çok fazla yer var. Bu yüzden İstanbul muhteşem bir şehir. Asya ve Akdeniz mutfağı harika" sözlerini sarf etti.
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