Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl turnuvanın H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor - Kızılyıldız maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 19.45'te oynanacak.
TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, Exxen'den naklen canlı olarak ekranlara gelecek.
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