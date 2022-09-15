Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl turnuvanın H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 10:11
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor - Kızılyıldız maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 19.45'te oynanacak.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Exxen'den naklen canlı olarak ekranlara gelecek.



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