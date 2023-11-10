Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:56

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:56

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, N'Zonzi, Moreno, Cicaldau, Prip, Cikalleshi

Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek.

BJELICA İLE HİÇ 4 MAÇ PUANLA AYRILAMADI

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde etmiş ve 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.

EN SON AVCI İLE 8 MAÇLIK PERİYOT

Trabzonspor, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın istifa ettiği 2022-2023 sezonun 7. haftasında Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Bordo-mavili takım, bu hafta rakibini yenmesi halinde 34 hafta sonra 4 maç art arda puan kazanmış olacak.

İLK BAŞLANGICINI GERİDE BIRAKMA ŞANSI

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Abdullah Avcı ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yapmış olacak.

2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

Avcı ile ikinci döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Konyaspor önünde de 3 puana ulaşması durumunda 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bırakacak.