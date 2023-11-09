Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:58

Güncelleme: 09.11.2023 - 18:58

TFF, Trabzonspor ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Fenerbahçe maçından sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.

İşte TFF'nin o açıklaması;

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden ve 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşım ile 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."