Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:07
Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Danny Makkelie, düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.


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