Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:07

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Danny Makkelie, düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.