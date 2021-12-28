Trabzonspor kupada Koita ile tur atlamasını bildi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 20:25
Trabzonspor kupada Koita ile tur atlamasını bildi!
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Fode Koita kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı. Beypiliç Boluspor ise turnuvaya veda etti.

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fode Koita, bu sezon bordo - mavili formayla resmi maçlar ilk golünü attı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler