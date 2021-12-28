Trabzonspor kupada Koita ile tur atlamasını bildi!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Fode Koita kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı. Beypiliç Boluspor ise turnuvaya veda etti.
Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fode Koita, bu sezon bordo - mavili formayla resmi maçlar ilk golünü attı.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- AKP'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- Kahin Nostradamus'un 2022 için bulunduğu 4 kehanet
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- 'Döviz mevduatlarından TL'ye geçiş olmadı'
- Memurlar isyan etti
- Ünlü ekonomistten Erdoğan'a 'sahtekarlık' tepkisi
- HDP binasına saldırı