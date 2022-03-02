Trabzonspor kupada yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 08:15
Trabzonspor kupada yarı finale yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golü 12. dakikada Edin Visca ve 89. dakikada Berat Özdemir kaydetti.

Trabzonspor'un 33. dakikada Bakasetas ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fraport TAV Antalyaspor ise turnuvaya veda etti.

Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor eşleşmesinin galibi olacak.


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