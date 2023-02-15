Trabzonspor Lazar Markovic'i resmen duyurdu
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Gaziantep FK'den Sırp futbolcu Lazar Markovic'i renklerine bağladı. Bordo-mavili kulüp anlaşma şartlarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Lazar Markovic’in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır."
Lazar Markovic
MALİYETİ BELLİ OLDU
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle:
"Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
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