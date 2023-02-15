Trabzonspor Lazar Markovic'i resmen duyurdu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:27

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:27

Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Lazar Markovic’in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır."

Lazar Markovic

MALİYETİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle:

"Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."