Trabzonspor Mislav Orsic ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiliz kulüp Southhampton’da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Mislav Orsic ile prensip anlaşmasına vardı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 22:52
Trabzonspor Mislav Orsic ile prensipte anlaştı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile güçlendirecek.

Mislav Orsic

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bordo-mavililerin Orsic ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı açıklandı.

Tecrübeli oyuncunun kısa sürede Trabzonspor’un kampına katılacağı bildirildi.


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