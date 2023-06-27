Trabzonspor Mislav Orsic ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiliz kulüp Southhampton’da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Mislav Orsic ile prensip anlaşmasına vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile güçlendirecek.
Mislav Orsic
RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Bordo-mavililerin Orsic ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı açıklandı.
Tecrübeli oyuncunun kısa sürede Trabzonspor’un kampına katılacağı bildirildi.
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