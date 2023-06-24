Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Trabzonspor, 2023-24 sezonu formalarını yayınladığı videoyla tanıttı. Horon figürlü, beyaz, çubuklu ve parçalı olmak üzere 4 formanın tanıtıldığı ‘hasret’ temalı duygu dolu video ilgi çekti.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 09:53
Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
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Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı.

Lansmanı yapılması planlanan formalar için hazırlanan ve gurbette yaşayan taraftarların odaklandığı videoda, bordo mavili takımın birleştirici gücü, taraftarlık duygusu, memleket özlemi gibi duygular ön plana çıktı.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın gurbetçi taraftarlara mektup yazıp forma gönderdiği ve taraftarların mektubu okuduğu video, taraftarlarca beğenildi.

Horon, çubuklu, parçalı ve beyaz olmak üzere 4 ayrı forma TS Club mağazalarında satışa çıkacak.

HORON OYUNU FORMADA

Trabzonspor’un yeni sezon formaları arasındaki ‘horon’ figürlü forma beğeni topladı.

Karadeniz’in yöresel oyunu olan horonun, Trabzon’un simge heykellerindeki horon oynayan kadın ve erkek figürlerinden esinlenilerek hazırlanan forma, yöresel ve farklı tasarımıyla dikkat çekti.

İşte Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

 


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