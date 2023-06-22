Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Getafe, Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e talip oldu.

Hayri Güner
Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:07
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip
Abone Ol google-news

Trabzonspor’da performansı ve geleceği tartışılan Abdülkadir Ömür’e sürpriz bir talip çıktı.

Abdülkadir Ömür

TEKLİF YAPMASI BEKLENİYOR

İspanyol ekibi Getafe, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Getafe’nin önümüzdeki günlerde Abdülkadir için bordo-mavili kulübün kapısını çalması bekleniyor.

Trabzonspor yönetimi, altyapısından yetişen oyuncusu için iyi bir bonservis önerilirse transfere onay verecek.


Abdülkadir Ömür GETAFE trabzonspor transfer

İlgili Haberler

Trabzonspor'un kamp programı belli oldu!

Trabzonspor'un kamp programı belli oldu!
Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'a Avrupalı talip!

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır'a Avrupalı talip!
Trabzonspor'da rota Florin Tanase'ye çevrildi

Trabzonspor'da rota Florin Tanase'ye çevrildi

En Çok Okunan Haberler