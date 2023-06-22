Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Getafe, Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e talip oldu.
Trabzonspor’da performansı ve geleceği tartışılan Abdülkadir Ömür’e sürpriz bir talip çıktı.
Abdülkadir Ömür
TEKLİF YAPMASI BEKLENİYOR
İspanyol ekibi Getafe, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Getafe’nin önümüzdeki günlerde Abdülkadir için bordo-mavili kulübün kapısını çalması bekleniyor.
Trabzonspor yönetimi, altyapısından yetişen oyuncusu için iyi bir bonservis önerilirse transfere onay verecek.
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