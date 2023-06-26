Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez hamlesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez'i kadrosuna kattığı ileri sürüldü.
Trabzonspor, yeni sezon için kadrosuna bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Joaquin Fernandez ile anlaşmaya vardı.
Joaquin Fernandez
27 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 3 senelik sözleşmenin altına imza atacağı kaydedildi.
İKİNCİ TRANSFER OLACAK
İspanyol oyuncu, Dimitrios Kourbelis'in ardından bu sezon Trabzonspor'un ikinci transferi olacak.
Joaquin Fernandez 2018'den bu yana formasını giydiği Valladolid ile 120 maçta 5 gol kaydetti.
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