Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez hamlesi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez'i kadrosuna kattığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 18:57
Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez hamlesi!
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Trabzonspor, yeni sezon için kadrosuna bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Joaquin Fernandez ile anlaşmaya vardı.

Joaquin Fernandez

27 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 3 senelik sözleşmenin altına imza atacağı kaydedildi.

İKİNCİ TRANSFER OLACAK

İspanyol oyuncu, Dimitrios Kourbelis'in ardından bu sezon Trabzonspor'un ikinci transferi olacak.

Joaquin Fernandez 2018'den bu yana formasını giydiği Valladolid ile 120 maçta 5 gol kaydetti.


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