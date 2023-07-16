Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin ayrılığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin Wydad'a kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'da kamp çalışmalarına katılmayan Montassir Lahtimi kiralık olarak gidiyor.
Bordo-mavili kulüp, Lahtimi'nin kiralık transferi için Wydad ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- 'Dava' arkadaşından akılalmaz sözler
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- Erdoğan'dan acil 'kaynak' turu
- AKP sözlerini çabuk unuttu
- Japon mitolojisine göre 'yaklaşan felaketin' habercisi
- Fenerbahçe'den 'komisyon' açıklaması!
- Seçim şovu olarak kalmış!