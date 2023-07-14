Trabzonspor'da Maxi Gomez'in talipleri artıyor
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'i isteyen kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor.
Trabzonspor’un golcüsü Maxi Gomez’in talipleri artıyor.
Maxi Gomez
AVRUPALI KULÜPLER İSTİYOR
Deportivo ve Olympiakos’un ardından Granada da Uruguaylı forveti transfer listesine aldı. 26 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde ayrılmaya sıcak bakıyor.
Trabzonspor’a gelen tekliflerin beklenen bonservis ücretinden uzak olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türkiye’de rejim değişmiştir'
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
- Gövde gösterisine dönüştürdüler!
- İlkokul düzeyinde değişiklik hazırlığı
- AKP'li il başkanı istifa etti!
- Emekliye yüzde 25, ‘seyyanen zam’sız kabul edildi
- 'Laikliğe savaş açıldı'
- ‘Şeyh’ öldü, cemaat bölündü
- Memur ve emekli maaşlarına zam
- 2023 Emmy Ödülleri adayları belli oldu!