Trabzonspor'da Maxi Gomez'in talipleri artıyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'i isteyen kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor.

Hayri Güner
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:10
Trabzonspor'da Maxi Gomez'in talipleri artıyor
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Trabzonspor’un golcüsü Maxi Gomez’in talipleri artıyor.

Maxi Gomez

AVRUPALI KULÜPLER İSTİYOR

Deportivo ve Olympiakos’un ardından Granada da Uruguaylı forveti transfer listesine aldı. 26 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde ayrılmaya sıcak bakıyor.

Trabzonspor’a gelen tekliflerin beklenen bonservis ücretinden uzak olduğu öğrenildi.


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