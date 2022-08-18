Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini duyurdu!

18 Ağustos 2022 Perşembe, 18:34

Trabzonspor, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Lahtimi için 600 bin Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Trabzonspor, ayrıca 21 yaşındaki oyuncunun sonraki satışının karından Fath Union Sport Kulübü'ne yüzde 17 verileceğini duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir.



Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 17'si ödenecektir."

3+1 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor, ayrıca Faslı futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.



21 yaşındaki futbolcunun sözleşme şartları şu şekilde;



"Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,



2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,



2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;



2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur.



Saygılarımızla."