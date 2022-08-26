Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı bitirdi!

Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda deviyle anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 22:27
Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı bitirdi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

61saat'in haberine göre; Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo mavili takım, başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı.

Karadeniz ekibinin, oyuncuyu kısa sürede açıklaması bekleniyor.


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