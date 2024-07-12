Trabzonspor Ognjen Bakic'in sözleşmesini feshetti!
Trabzonspor, Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
21 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu, geçen sezon Hırvatistan'ın Osijek takımından transfer edilmişti.
RESMİ MAÇA ÇIKMADI
Bakic, bordo mavili takımda resmi maça çıkmadı.
Spor Haberleri
- Trabzonspor Ognjen Bakic'in sözleşmesini feshetti!
- Hull City'den Aston Villa'ya imza atıyor!
- Fenerbahçe, Fedorovtseva ile devam dedi
- Antalyaspor, Djenepo'yu kadrosuna kattı
- Bodrum FK'dan stadyum açıklaması
- Armando Broja kimdir? Armando Broja kaç yaşında, nereli?
- TFF'den başkanlık seçimi için açıklama!
- Gabriel Paulista'dan taraftara mesaj
- Fenerbahçe, Cenk Tosun ile anlaştı!
- Transfer talimatında değişiklik!
En Çok Okunan Haberler
-
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- AKP'yi kızdıran 'Erdoğan' iddiası!
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- Yandı, bitti, kül oldu
- 'Görevden alınabilirler' iddiası...
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- Soyadı özgürlüğü 'Türk kültürüne uygun' değilmiş
- İBB Meclisi'nde Türkan Saylan kararı
- Şimşek'ten Fatih Altaylı'ya 'AJet' yanıtı