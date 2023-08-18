Trabzonspor, Rayyan Baniya transferini açıkladı

Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Rayyan Baniya'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:21
Trabzonspor, Rayyan Baniya transferini açıkladı
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Trabzonspor, stoper Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'e 2 Milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu. Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır."

"Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 Futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret

2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."


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