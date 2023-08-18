Trabzonspor, Rayyan Baniya transferini açıkladı
Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Rayyan Baniya'yı transfer ettiğini açıkladı.
Trabzonspor, stoper Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'e 2 Milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu. Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır."
"Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 Futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret
2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
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