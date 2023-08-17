Son Dakika: Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarches Fountas'ı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) bildirdi..
Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ı renklerine bağladı.
Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı bildiride Fountas için herhangi bir imza ücreti ödenmeyeceğini açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;
2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
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