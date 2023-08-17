Son Dakika: Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:49

Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ı renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı bildiride Fountas için herhangi bir imza ücreti ödenmeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;

2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."