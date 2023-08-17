Son Dakika: Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarches Fountas'ı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) bildirdi..

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:38
Son Dakika: Trabzonspor Taxiarchis Fountas'ın maliyetini açıkladı
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Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ı renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı bildiride Fountas için herhangi bir imza ücreti ödenmeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;

2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."


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