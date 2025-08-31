Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 09:26:00
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.

TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

55. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trabzonspor ile Samsunspor, Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 55. kez karşı karşıya gelecek.

 

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

 

Bordo-mavililer, geride kalan 54 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

 

Trabzonspor'un 97 golüne, Samsunspor 48 golle karşılık verdi.

 

 

 

TRABZON'DA 27 MAÇIN 21'İNİ EV SAHİBİ TAKIM KAZANDI

 

Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.

 

Bordo-mavililer, sahasında 27 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 3 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

 

Trabzonspor, bu maçlarda rakip fileleri 65 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

 

 

 

SAHASINDAKİ SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

 

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.

 

 

En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, 2023-2024 sezonunda 2-1 galip geldi. Geçen sezon ise taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

