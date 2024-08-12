Trabzonspor, sezonun ilk maçında Kırmızı-Beyazlılarla golsüz berabere kaldı
Bordo-Mavililer ilk hafta maçında deplasmanda Sivasspor’la golsüz berabere kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig’e kayıpla başladı. Bordo-Mavililer ilk hafta maçında deplasmanda Sivasspor’la golsüz berabere kaldı. 54. dakikada Karadeniz ekibinden Bardhi’nin, 61’de ise Sivaslı Uğur’un şutunda top direkten döndü. Ligde 2. haftayı maç yapmadan geçecek Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, yine istifaya davet edilirken “Trabzonspor vazgeçmez. Ben de vazgeçmem” dedi. Uğurcan Çakır, ligde 200. maçına çıktı. Çakır, “Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilememiz gerekiyor” diye konuştu. Adalesinde çekme olan yeni transfer Savic, 46’da oyundan çıktı.
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