Trabzonspor, Simon Banza ile sözleşme imzaladı!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:45

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:45

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, son olarak Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni transfer Simon Banza, Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla kendisini 1 yıllık Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"İNANCIMIZ TAM"

Ertuğrul Doğan yaptığı konuşmada, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Futbolcumuz Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza'ya da Trabzonspor'a hoş geldin diyorum" dedi.

"BU BÜYÜK AİLENİN PARÇASI OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Simon Banza ise kulübümüze transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

17 NUMARA GİYECEK

Öte yandan yeni transfer Simon Banza'nın 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı.