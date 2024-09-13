KAP'a bildirildi: Trabzonspor, Şenol Güneş'in ücretini açıkladı!
Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
KAP'a yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Sayın Güneş'e;
2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,
2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde;
2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması